«Добавила дерзости и возраста»: стилист оценила беременную Джанабаеву в образе блондинки с короткой стрижкой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева предстала перед своей аудиторией в Instagram в неожиданном образе. Вокалистка, которая совсем скоро станет в третий раз мамой, примерила на себя имидж блондинки с ультракороткой стрижкой.

«Да или нет?» — спросила у своих подписчиков Джанабаева.

Мнения фанатов разделились. Кто-то утверждает, что такая прическа и цвет волос идут Альбине, кто-то признается, что ей не стоит менять имидж. А некоторые утверждают, что в новом образе Джанабаева потеряла себя и стала похожа на Анжелику Варум, Инну Чурикову и даже Веру Алентову.

А вот эксперт Teleprogramma.pro, парикмахер Ксения Бобылева, не была так категорична. Она считает, что светлый цвет волос идет Альбине Джанабаевой, а вот над формой прически надо еще подумать.

«Блонд идет Альбине Джанабаевой, текстурной стрижкой она добавила себе дерзости, но вместе с тем и возраста, — отметила художник-модельер по прическам Ксения Бобылева в беседе с Teleprogramma.pro. – Альбина закрыла лицо челкой, спрятав красивый лоб и выразительные глаза, лицо стало не читаемым. На мой взгляд, конкретно в данной ситуации от короткой стрижки лучше отказаться, а блонду сказать «да». Я считаю, что в этом сезоне, при сильном желании перевоплощения, стоит обратить внимание на короткое каре с массивным ровным срезом. Это тренд 2021 года».

Справка Teleprogramma.pro

Ксения Бобылева — парикмахер, барбер. Обучалась в технологическом колледже № 34, город Москва, специальность «художник-модельер по парикмахерскому искусству», а так же в Академии барберов Cutmann в городе Ставрополь. Опыт работы в индустрии красоты как женского мастера с 2016 года, в барберинге — с 2019-го.

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