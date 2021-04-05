Дочка Валерии в костюме молочного цвета и нежно-розовых лодочках предстала на «Жаре»

Анна Шульгина, выступает под именем Shena?. Она не смогла пропустить музыкальную премию, но пришла отдельно от мамы.

Как известно, Валерия является мамой троих детей. Ее сыновья давно обзавелись своими семьями и редко появляются на публике. А вот дочка артистки Анна Шульгина пошла по ее стопам. Несколько лет назад она выбрала себе псевдоним Shena?, под которым выступает на сцене. Девушка выпустила несколько песен и намерена спеть дуэтом с кем-то из звезд. С мамой она видится нечасто, но не так давно певица понянчилась со своей племянницей Селин.

А вот 4 апреля в Москве состоялась премия «Жара» Эмина Агаларова. Ведущими мероприятия были Ксения Собчак и Филипп Киркоров, а на ковровой дорожке всех встречала Юлия Барановская. На этом мероприятии побывала и Shena?. Она облачилась в брючный костюм оверсайз молочного цвета. На шею она повязала серебристый шарф, а вот нежно-розовые туфли-лодочки и клатч разбавили монохромный лук.

«Красота-то какая», — одарила ее комплиментом Барановская.

Примечательно, что девушка пришла одна. Однако это мероприятие также посетили Валерия с Иосифом Пригожиным. Певица сначала блистала в платье с крупными пайетками, словно сделанными из металла. Позже она выступила на сцене в белоснежном платье в пол с пышной юбкой, восхитив публику.

Поклонники оценили образ самой Анны. Многие отметили, что она похожа на маму в юности. Другие заметили, что у нее прекрасный стиль. «Какая красивая!», «Очень классная», «Такая крутая», «Вы прям необычная, хочется смотреть», — стали писать пользователи Сети.

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