Пугачеву в акцентной мини-юбке и ботильонах на каблуке запечатлели с дочкой Лизой в особняке

Примадонна не так часто покидает их с Максимом Галкиным загородный дом в подмосковной деревне Грязь.

Алла Пугачева из-за пандемии стала еще больше времени проводить дома с семьей. Если раньше Примадонна отечественного шоу-бизнеса восстанавливала силы на своей бывшей даче в Малых бережках, за домом на Истре теперь приглядывает старший внук певицы 29-летний Никита Пресняков с женой моделью Аленой Красновой, то сейчас артистка живет душа в душу с Максимом Галкиным. Вместе они воспитывают семилетних двойняшек Гарри и Лизу.

На памятном снимке, который появился в фан-аккаунте Аллы Пугачевой, певица позировала в особняке с младшей дочкой. Примадонна облачилась в акцентную мини-юбку солнце, примерив ботильоны на каблуке и фуражку. А Лиза позировала в алой шапочке с помпоном, брюках-скинни, пальто и глянцевых ботиночках. Судя по всему, мама и дочка собирались на прогулку.

Напомним, что Алла Пугачева не так давно побывала на вечеринке по случаю дня рождения Насти Ивлеевой. Светская львица с помпой отпраздновала свой юбилей, ей исполнилось 30 лет. Ивлеева закатила вечеринку в ресторане «Прага». Примадонна успела познакомиться с кумиром молодежи блогером Даней Милохиным. Также певица позировала с мужем именинницы Элджеем.

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