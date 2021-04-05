Собранные волосы и открытые ушки — редкость: Пугачева в платье с воротником «Клодин» предстала в саду

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее памятное летнее фото с близким другом Александром Буйновым. Этот кадр был сделан еще до первой волны коронавируса в нашей стране. На фото Примадонна отечественного шоу-бизнеса запечатлена с неизменной улыбкой на лице. Однако есть одна деталь, которая обращает на себя внимание — и это собранные белокурые волосы певицы. Алла Борисовна, как экспертно заверял историк моды Александр Васильев, предпочитает пышные укладки, вьющиеся локоны, ниспадающие на плечи легким водопадом.

А вот такая прическа с челкой и открытыми ушками для Аллы Пугачевой — редкость. Для уикенда на свежем воздухе в компании друзей певица выбрала изумрудное платье-халат в горошек. Изюминкой лука стал воротничок «Клодин» и бусы на шее Примадонны. Алла Борисовна удобно расположилась в плетенном кресле в саду.

«Наша неповторимая!», «С такой прической вас не каждый день увидишь», «Сначала и не узнали!!», «Ого-го! Как помолодела, вам идет челка», «Икона стиля! Как всегда на высоте», «Залюбовались вами! Так держать», — пишут фолловеры.

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