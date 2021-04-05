С вуалью в горошек: 39-летняя Водянова в клетчатых брюках палаццо подчеркнула талию

Модель с русскими корнями не только мама пятерых детей, но и одна из первых красавиц Франции.

Наталья Водянова в Stories микроблога поделилась свежим снимком, который тут же перекочевал на ее фанатские странички. Модель предстала в кадре у камина, облачившись в ультрамодный аутфит. Еще модный блогер Кира Дихтяр в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила о том, что брюки палаццо будут пользоваться популярностью у представительниц прекрасного пола в весенне/летнем сезоне 2021 года.

Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно позировала в простой черной блузе и клетчатых брюках палаццо с широкими штанинами, сделав акцент на стройной талии. Изюминкой образа стал оригинальный аксессуар на голове модели — заячьи ушки и вуаль в горошек. Наталья не только мама пятерых детей, она также снискала любовь и признание европейских дизайнеров и модельеров.

«У нее пятеро детей?!», «Очень стройная и хорошенькая», «Талия как у юной девочки, ни грамма лишнего веса», «Какая вы молодец! Так держать», «Наша русская красавица!!», «Стройняшка», «Само очарование», — пишут фолловеры.

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