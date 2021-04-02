«Невероятно горжусь»: Проскурякова в бледно-сиреневом пальто позировала рядом с Николаевым

Артистка с мужем побывали в Кремле, где композитору вручили награду.

Игорю Николаеву вручили долгожданный значок и удостоверение народного артиста России. Торжественная церемония прошла в Кремле, куда музыкант отправился в компании жены Юлии Проскуряковой. В своем Instagram он поделился совместным снимком.

Для выхода в свет Юлия выбрала классическое пальто бледно-сиреневого цвета. Образ дополнила шарфом в тон. А туфли-лодочки и сумку выбрала молочного оттенка.

«Невероятно горжусь», — написала Проскурякова в своем микроблоге.

Напомним, Юлия замужем за композитором более десяти лет. Они воспитывают дочку Веронику, которой осенью исполнится шесть лет. Она уже подает большие музыкальные надежды и вместе с родителями выходит на большую сцену.

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