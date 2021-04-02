«Придает инфантилизм»: модный эксперт оценила образ Устиньи Малининой

Дочь Александра Малинина, Устинья, живет в Лондоне. Девушка учится в Королевском музыкальном колледже, а недавно создала свою онлайн-школу. Она будет обучать всех желающих пению. В своем Instagram 20-летняя блондинка делится с фанатами моментами жизни в столице Великобритании и нередко показывает новые аутфиты. На этот раз Устинья позировала в легком платье из шелка темного патиново-зеленого оттенка в мелкий белый горошек. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей, отметила, что зеленые оттенки популярны в наступившем весенне-летнем сезоне, особенно более светлые и яркие.

«Верх платья выполнен в романтичном ретростиле 40-х годов: короткие рукава-фонарики, отделка кружевом, кокетка. И при этом не свойственная этому стилю юбка мини пышной формы, что придает образу взрослой девушки инфантилизм. Сочетание платья с белыми кедами old school — этот прием популярен уже десятилетие, поэтому сегодня он воспринимается весьма нейтрально. Правда, тонкие колготки здесь лишние. Они не выполняют ни декоративной, ни утилитарной функции. Но, возможно, это сценический костюм. Если девушка задействована в мюзикле или шоу, тогда колготки могут быть частью дресс-кода», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция). В индустрии моды более 5 лет.

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