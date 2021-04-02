«Нежная ткань»: Анастасия Решетова поддержала тренд на пальто-халат

Бывшая девушка шоумена Тимати — Анастасия Решетова — похвасталась модной покупкой. В Stories личного микроблога знаменитость опубликовала два варианта весенних луков.

Анастасия рассказала, что собирается на работу. Для повседневного образа молодая мамочка выбрала пальто-халат кофейного цвета.

Напомним, ранее такую модель верхней одежды продемонстрировали телеведущие Екатерина Варнава и Ксения Бородина. Знаменитости отдали предпочтение трендовому клетчатому принту.

«Нежная ткань, в составе пальто шерсть и шелк. Сочетается и с каблуками, и с кроссовками», — отметила Решетова.

Модель предстала сразу в нескольких образах. Анастасия устроила голосование в своем микроблоге. Вначале Решетова надела вязаное платье цвета крем-брюле и кофейное пальто с молочными сапогами-казаками. Девушка выбрала обувь с острым носом и на высоком каблуке. Решетова дополнила лук темными очками с узкой оправой.

Затем Анастасия надела то же пальто с брючным костюмом цвета слоновой кости. Анастасия сняла очки и добавила белоснежные кроссовки.

«Как лучше?» — поинтересовалась у своих подписчиков знаменитость.

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