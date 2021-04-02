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Главное — акцент на стройности: Алсу в атласных шортах и босиком провела день на пляже

Певица вместе с мужем Яном Абрамовым воспитывает троих детей и активно занимается творчеством.

Главное — акцент на стройности: Алсу в атласных шортах и босиком провела день на пляже
Алсу. Фото: Instagram.com/alsou_a

Алсу наслаждается весенними каникулами в теплых краях. Певица поделилась в Instagram свежими снимками с пляжа, где возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова провела день. Поп-исполнительница похвасталась своим летним аутфитом. Она примерила атласные шорты с высокой посадкой и блузу оверсайз из того же материала и той же цветовой палитры. Образ получился лаконичным и женственным.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Алсу как и восточные красавицы, придерживается главного модного правила: между одежной и телом должно быть расстояние. Певица отдает предпочтение исключительно элегантным лукам, избегая излишней провокационности.

На пляже Алсу похвасталась идеальным бронзовым загаром, сняв босоножки. Певица позировала без обуви, пройдясь по белому песку босиком. В кадре артистка позировала одна без своего мужа бизнесмена Яна Абрамова и детей. У поп-дивы есть две дочери: Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

«Я и пальма!» — отметила певица.

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