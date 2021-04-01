Рудковская показала очередную сумку Dior более чем за треть миллиона рублей

Яна Рудковская питает особые чувства к изделиям модного дома Dior. С особой частотой она появляется на публике в нарядах и с аксессуарами этого бренда. На этот раз блондинка решила выйти в свет, примерив тотально черный аутфит. Образ дополнила сумкой Dior Caro тоже черного цвета, а снимками поделилась в своем Instagram.

На официальном сайте модного дома такой аксессуар с застежкой и ремнем в виде цепочки стоит 4700 долларов (почти 360 000 рублей).

Напомним, в начале января Рудковская отметила свой 46-й день рождения. Более 14 лет назад она познакомилась с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Сейчас у пары подрастают двое сыновей — 8-летний Саша и полугодовалый Арсений.

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