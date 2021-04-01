«Правильно дополнила»: стилиста впечатлил образ Домниной на светской вечеринке

Оксана Домнина и Роман Костомаров признаны «Спортивной парой года». На торжественном мероприятии супруги появились в перекликающихся по цвету нарядах. Оксана выбрала платье в пол из денима синего цвета с глубоким вырезом на шнуровке. Образ дополнила кожаной курткой темно-зеленого цвета. По мнению эксперта портала Teleprogramma.pro, стилиста-имиджмейкера Натальи Сулейкиной, это идеальное сочетание аналоговых цветов.

«По типажу Оксану можно отнести к сложной романтике, которой характерно как раз такое сочетание тканей и фасона. Образ ей очень идет и она правильно дополнила его высоким пучком и ярким макияжем», — сказала Сулейкина.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Сулейкина — стилист-имиджмейкер. Окончила школу модных профессий, художественную школу, курсы визажистов «Бьюти-фабрика». В профессии около 10 лет.

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