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Прикрыла прелести: Седокова в пиджаке «с мужского плеча» поманила сочными формами

На этот раз артистка загадочно прикрыла свой роскошный бюст.

Прикрыла прелести: Седокова в пиджаке «с мужского плеча» поманила сочными формами
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова – обладательница соблазнительных форм. В своем микроблоге она порой публикует самые откровенные снимки, на которых позирует в эффектных нарядах. Платья с внушительным декольте, бикини, короткие топы – такими фотографиями пестрит Instagram артистки.

Анна Седокова
Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/annasedokova

На этот раз Анна решила быть скромнее. В своем микроблоге она поделилась кадрами, на которых позировала в пиджаке «с мужского плеча» светло-зеленого оттенка. Пышный бюст загадочно прикрыла.

Напомним, недавно Седокова попала в скандал. Певица покинула студию программы Максима Галкина. Ей не понравился сюжет журналистов, в котором рассказывали о ее прошлых отношениях. К слову, осенью прошлого года Седокова в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. Кадрами со свадьбы она поделилась со своим фанатами, поместив в клип на песню «Привязана к тебе», которая вышла еще в прошлом году.

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