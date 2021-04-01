Ультрамодный цвет: Asti дерзко блеснула прелестями в обтягивающих лосинах

Оттенок «взбесившейся Барби» в этом сезоне – на пике популярности.

Розовый и все его оттенки в этом весенне-летнем сезоне, как утверждают эксперты, будут просто на пике популярности. Особым вниманием среди модниц пользуется цвет, которому дали название «взбесившейся Барби». Насыщенный розовый оттенок все чаще выбирают яркие представительницы российского шоу-бизнеса. Не осталась в стороне и солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба.

В своем Instagram она опубликовала серию снимков, на которых позировала в облегающих лосинах на шнуровке, они так и льнули к стройным ножкам поп-дивы. Похоже, Анна не только поддержала тренд на модный оттенок, но и задала новый. Подписчики буквально засыпали ее комментариями.

«Ух ты, какая шикарная! Просто бомба! Откуда штаны? Вау!» — писали пользователи Сети.

больше по теме И даже волосы: Пынзарь вслед за Asti отдала предпочтение розовому цвету Блондинка покрасила пряди волос.

Образ Asti дополнила белыми кроссовками со шнурками такого же оттенка.

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