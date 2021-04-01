Просто нежность: Алсу в шелковом костюме оверсайз предстала на фоне морского побережья

Алсу всегда обладала притягательной внешностью и завораживающим голосом. При этом она не скрывает, что в начале карьеры ей помогал папа, который имел влияние в определенных кругах. В 17 лет она уже выступала на «Евровидении» и оказалась в шаге от первого места. Вскоре она также спела с самим Энрике Иглесиасом, о чем до сих пор мечтают многие звезды. Артистка к 37 годам обзавелась мужем и детьми, но это не мешает ей строить карьеру.

Не так давно Алсу отдохнула в Дубае с супругом Яном Абрамовым. Рядом с ней были дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Певица много гуляла и наслаждалась спокойной жизнью, но порой посещала концерты и вечеринки. Девушка обычно редко показывает, как проходят ее будни. Однако на новом видео, которое она опубликовала в Сети, артистка танцует на пляже.

На кадрах Алсу изящно двигается в шелковом костюме оверсайз с шортами, которые позволили ей похвастаться загорелыми ногами. Певица танцевала на фоне морского побережья в лучах солнца. Она наложила на видео ремикс на свой трек. Как оказалось, она согласилась поработать с канадским артистом, которого многие знают.

«После долгих уговоров и переговоров, я наконец-то согласилась, чтобы The Weeknd сделал ремикс на мою песню. Уж очень она ему понравилась тогда, как отказать парню? Вроде не испортил… наверное, у них там тоже есть неплохие музыканты. Как вам? Хотите полную версию?» — написала звезда.

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