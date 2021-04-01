«Потрясающая!»: Лорак в мерцающем жакете и брюках палаццо увиделась с Киркоровым на премии

Звезды отечественного шоу-бизнеса стали гостями журнала Moda Topical на премии «Прорыв года Best – 2021», где многие из них получили награды.

Ани Лорак выступает на сцене уже длительное время. Она успела получить множество наград и поучаствовать в «Евровидении». Именно тогда у нее зародилась крепкая дружба с Филиппом Киркоровым, который стал крестным отцом для ее дочки Софии. Артистка развелась со своим турецким мужем Муратом Налчаджиоглу еще два года назад. С тех пор девушка не только сама занимается наследницей. Она следит за своей внешность и в 42 года может похвастаться моложавым видом.

Не так давно Лорак побывала в Киеве. Она с радостью погуляла по родным улицам. При этом певица демонстрировала стильные повседневные образы. На днях она устроила стильную фотосессию. Как оказалось, один из самых ярких нарядов она припасла для светского раута. 31 марта в Москве состоялась премия журнала Moda Topical «Прорыв года Best – 2021». На этом мероприятии собралось множество знаменитостей.

Ани появилась на публике в мерцающем костюме. На ней был жакет на запах с поясом и брюки палаццо. За счет блестящей ткани певица сияла. Она увиделась с Киркоровым, который пришел в компании Натальи Гордиенко. Эта девушка представит Молдову на «Евровидении». Они разместились за одним столиком.

«С нами моя любимая певица, потрясающая, необыкновенная Ани Лорак!» — похвасталась Наталья.

Позже Филипп Бедросович также позвал Лорак на сцену. Она получила награду, как «лучшая певица». Поклонники поздравили артистку, а также восхитились ее элегантным вечерним аутфитом:

«Вы достойны этой награды, как никто другой. Мы вас очень любим!», «Как же всегда волнительно такие премии, наша дива», «Потрясающая, достойна всех наград», «Все красивые», «Как приятно видеть новые лица».

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