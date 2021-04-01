Подойдут только стройным: 38-летняя Бородина выгуляла модные джинсы скинни в Стамбуле

Ксения Бородина порадовала поклонников свежим снимком. Экс-ведущая проекта «Дом-2» наслаждается по-летнему теплой погодой в Турции. На отдых светская львица отправилась вместе с мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. Ксения выгуляла в Стамбуле модные джинсы скинни, сделав акцент на стройности.

Еще Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что такой фасон джинсов подойдет только стройным девушкам с идеальной фигурой. Все тем, у кого есть лишний вес соведущая историка моды Александра Васильева советовала обратить внимание на стильную альтернативу скинни — джинсы-бойфренды.

К своему аутфиту Ксения подобрала удобные ботинки и простую футболку, не забыв про имиджевые очки. Бородина не скрывает, что любит путешествовать. Однако с детьми телеведущая ездит в отпуск не так часто. Им с мужем нравится устраивать друг для друга романтические поездки.

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