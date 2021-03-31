«Красивая»: Алсу в джинсовом мини-сарафане и белых сланцах Hermes предстала на отдыхе

Алсу всегда облада уточенным чувством стиля. Она с юных лет выступает на сцене, поэтому умеет правильно преподносить себя публике. примечательно, что певица всегда избегала даже намека на вульгарность. А став мамой троих детей, она следит даже за длиной своих нарядов, боясь переборщить. На сцене артистка чаще всего появляется в платьях в пол, а вот в обычной жизни любит носить как джинсы, так и спортивные костюмы.

Алсу не так давно отдохнула с семьей в Дубае. Теперь она снова делится кадрами с теплого побережья. На снимках певица позирует в ярких летних нарядах. На очередном фото девушка предстала в джинсовом мини-сарафане, который дополнила сланцами из белой кожи Hermes. Она собрала волосы в пучок и надела любимые серьги-кольца. Наряд подчеркнул ее стройные и рельефные ноги. Более того, она похвасталась бронзовым загаром.

«Фотосессия на лестнице», — написала звезда.

Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит мама троих детей. «Красивая», — отметила Ида Достман. «Очень нежно», «Родить троих и иметь такую фигуру», «Очень красиво, сарафан», «Ой, классно как, Алсуш, уют прям», «Хороша», «Великолепный джинсовый сарафан!», «Какая загорелая», — прокомментировали пост подписчики. Стоит добавить, что наряды из денима не теряют своей актуальности.

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