«Не добавляет ей свежести и молодости»: Пугачева сделала новую стрижку с рваными прядями у лица

Примадонна преобразилась перед важным событием. Она появилась на празднике у внучки с новой прической. Однако парикмахер Ксения Бобылева посчитала, что звезда сделала неудачную укладку.

Алла Пугачева раньше носила объемные кудри. Потом она стала постоянно носить шиньон, чтобы придавать объема прическе. Крайне редко артистка предстает на публике со своими волосами. За последние годы она не только похудела, но и сменила стиль. Одевается Примадонна в лаконичные и более молодежные образы. Она старается подчеркивать талию и стройные ноги. А вот волосы певица лишь немного осветляла.

Однако с наступлением весны Алла Борисовна стала чаще появляться на публике. Она ходит в гости и появляется на праздниках. Недавно артистка решила преобразиться. 30 марта на вечеринке у своей внучки Клавдии Земцовой, где собралась почти вся большая семья певицы, Примадонна предстала с новой прической и укладкой. Она позировала на фото с привычным шиньоном, который был на затылке, а вот спереди поклонники увидели рваные пряди у лица и челку. Пугачева также освежила цвет волос.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит 71-летняя артистка. Многие одарили жену Максима Галкина комплиментами. Однако парикмахер Ксения Бобылева в беседе с порталом Teleprogramma.pro дала свою оценку образу. Ей укладка показалась неудачной.

«На данном примере это, конечно, неудачно подобранная укладка, она делает образ аляповатым. Создается впечатление, будто она только проснулась и как смогла подсобрала волосы. Цвет сильно она не сменила, лишь освежила мелирование светлыми прядями, в общем и целом Пугачева так и не может отойти от объема 90-х, что делает ее узнаваемой, но не добавляет ей свежести и молодости», — высказалась эксперт. «На мой взгляд, чем проще будет ее укладка, тем моложе она будет выглядеть, как, например, на этой фотографии», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro

Бобылева Ксения, опыт работы в индустрии красоты как женского мастера — с 2016 года, в барберинге — с 2019-го. Имеет специальность художника-модельера по парикмахерскому искусству, а также барбера.

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