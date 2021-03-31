«С оттенком восточного мачо»: Васильев уверен, что Тимати смог выжать максимум из своей внешности

В своей постоянной колонки для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб рэпера Тимати, чье имя снова на слуху благодаря его участию в проекте «Холостяк» на ТНТ.

Собственно говоря, об этом ярком музыканте поклонники и не забывали. Он стабильно радует фанатов новыми треками, дуэтами с именитыми артистами и кумирами молодежи. Не так давно Тимати снялся в клипе вместе с Моргенштерном. А сейчас активно ищет новую любовь в шоу «Холостяк».

«Тимати представляет собою в России архетип героя-любовника, плейбоя с «оттенком» восточного мачо — из-за цвета его волос и бороды. Он всячески подчеркивает свои татарские корни и связь с хип-хопом и рэпом, при этом являясь проводником в России чисто американских традиций. Тимати чаще всего одевается как уличный танцор в Нью-Йорке в 90-е годы или как гангстер в Чикаго в 50-е. Все делает для того, чтобы показать девушкам — ну вы вообще понимаете, что вас ждет, что перед вами мачо?» — приводит 7days слова Александра Васильева.

Историк моды уточнил, что все вещи, из которых Тимати составляет свои образы, как правило, дорогостоящие, брендовые. Васильев уверен, что музыкант один из самых успешных российских артистов, который смог выжать максимум из своей внешности. Благодаря бородке, татуировкам и окружающим его девушкам. А они стали неотъемлемой частью его имиджа.

«Но я уверен, что все его образы — только ширма, маска, за которой стоит расчетливый и успешный бизнесмен Тимур Юнусов, нащупавший золотую жилу. Он продает один продукт, который называется Тимати. Ему не надо ничего менять в себе», — добавил историк моды.

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