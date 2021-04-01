Желтый цвет и брюки-клеш: звезды показали, что модно носить этой весной

Знаменитости продемонстрировали модные образы на показе фильма «Маша», а Руслан Громов в рубрике «РазГРОМный обзор» оценил их.

Стилист Руслан Громов побывал на светской премьере фильма канала ТВ-3 «Маша» и специально для рубрики «РазГРОМный обзор» разобрал образы звезд, которые пришли на мероприятие.

Анна Чиповская, например, оделась сверхмодно: желтый брючный костюм с брюками клеш. По мнению нашего эксперта — это тренд сезона.

Юлия Снигирь тоже очаровала своим образом стилиста, вот только неправильно подобранная обувь актрисы немного подпортила все.

А Светлана Камынина и вовсе вышла в свет в образе «ранней» Аллы Пугачевой.

О других нарядах знаменитостей — смотрите видео Teleprogramma.pro.