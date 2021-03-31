Струящаяся ткань: Лопырева в силуэтном платье мидакси и на высоких шпильках пришла в галерею

Виктория Лопырева в Дубае ведет активную светскую жизнь. На одной из выставок модель с русскими корнями появилась в силуэтном платье мидакси в монохромном черном исполнении с мелким белым горошком. Струящаяся ткань как нельзя лучше подчеркивала фигуру манекенщицы, делая ее визуально еще стройнее. К своему луку Виктория подобрала босоножки на высоких шпильках, добавив себе роста. Аутфит идеально сочетался с маленькой сумочкой и легкими белокурыми локонами модели.

Ранее Виктория Лопырева одной из первых поздравила певицу Альбину Джанабаеву с третьей беременностью. Экс-солистка группы «ВИА Гра» собирается подарить своему мужу Валерию Меладзе еще одного ребенка. У них есть два общих сына: 17-летний Константин и шестилетний Лука. У самой Виктории есть сын Марк Лео от бизнесмена Игоря Булатова.

«С интересом смотрю на необычные декоративные мраморные плиты с рисунком вышивки, символизирующей путь женщин, которые преодолевали расстояния длиною в жизнь, чтобы увидеть родных, а кто-то, наоборот, бежал прочь от кого-то! А тигров позади узнали?! Это забавные картины молодого азербайджанского художника», — отметила модель.

Смотрите также: