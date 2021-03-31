«Напоминает послевоенную стилистику»: модный эксперт оценила образ Бадоевой

Заядлая путешественница Жанна Бадоева успевает не только посещать разные страны, но и следит за модой. В своем микроблоге она делится с фанатами моментами отдыха и работы, а также новыми образами. На этот раз Жанна выбрала юбку из органзы и серый берет. Эксперт портала Teleprogramma.pro Элла Маковей отметила, что аутфит телеведущей напоминает стилистику послевоенных лет.

«В наши дни сочетание тканей разных фактур — не исключение, а, скорее, must do. Серый берет и жакет из сукна грубой выделки контрастирует с прозрачной юбкой из органзы. В целом образ Жанны напоминает послевоенную стилистику 40–50-х годов, если бы не ультрасмелая длина платья в белый горох», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция). В индустрии моды более 5 лет.

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