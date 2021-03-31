Людмила Гурченко и ее любимые мужчины
Видео
Прически, которые идут всем! Ну почти
Видео

«Напоминает послевоенную стилистику»: модный эксперт оценила образ Бадоевой

Элла Маковей разобрала наряд телеведущей специально для портала Teleprogramma.pro.

«Напоминает послевоенную стилистику»: модный эксперт оценила образ Бадоевой
Жанна Бадоева. Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Заядлая путешественница Жанна Бадоева успевает не только посещать разные страны, но и следит за модой. В своем микроблоге она делится с фанатами моментами отдыха и работы, а также новыми образами. На этот раз Жанна выбрала юбку из органзы и серый берет. Эксперт портала Teleprogramma.pro Элла Маковей отметила, что аутфит телеведущей напоминает стилистику послевоенных лет.

«В наши дни сочетание тканей разных фактур — не исключение, а, скорее, must do. Серый берет и жакет из сукна грубой выделки контрастирует с прозрачной юбкой из органзы. В целом образ Жанны напоминает послевоенную стилистику 40–50-х годов, если бы не ультрасмелая длина платья в белый горох», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция). В индустрии моды более 5 лет.

Элла Маковей
Элла Маковей. Фото: личный архив

Смотрите также:

Тэги

Жанна Бадоевамода и стильМодные трендыТренды 2021Элла Маковей