Кейт Миддлтон вновь повторила образ принцессы Дианы

Герцогиня Кембриджская появилась на публике в красном свитере и белой блузке.

Модные эксперты не раз замечали, как Кейт Миддлтон копирует образы своей свекрови, покойной принцессы Дианы. На этот раз герцогиня Кембриджская появилась на публике в красном свитер и белой блузе. Фото было опубликовано в официальном аккаунте Кембриджей в Instagram.

Кейт позировала с фотоаппаратом в красном свитере и белой блузке бренда Sezane, воротник которой украшен оборками. Стоимость блузке на официальном сайте марки составляет 60 долларов (порядка 4500 рублей).

Как пишет Daily Mail, аутфит Миддлтон похож на образ принцессы Дианы. Мать принцев Уильяма и Гарри вышла в свет в похожей рубашке в 1981 году. Поверх нее она надела красный пиджак с принтом в белый горох.

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