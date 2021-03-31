В окружении роз: Костенко поддержала тренд на кукольный розовый

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов воспитывают двух девочек. Старшей Милане в этом году исполнится 3 года, а младшей Еве всего годик. Тем временем сама модель накануне отметила свое 27-летие. В своем Instagram Настя поделилась снимком, на котором позировала в окружении букетов цветов.

Для снимка Костенко выбрала тотально розовый лук. Она нарядилась в худи, в тон которому подобрала спортивную обувь. Стоит отметить, что все розовые оттенки в этом сезоне на пике популярности. Об этом говорят модные эксперты.

«Невероятно красиво! Какая красивая девушка! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Костенко получает образование в Высшей школе «Останкино». Модель решила исполнить свою давнюю мечту и стать журналистом.

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