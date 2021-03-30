«Так счастлива»: Анна Нетребко в широких джинсах и с сумкой Louis Vuitton прогулялась по Вене

Анна Нетребко любит путешествовать. В прошлом году для нее стало большим ударом, когда всех принудили к самоизоляции. Она находилась в Австрии в своей квартире в Вене, когда началась пандемия. Три месяца оперная дива почти не покидала свой дом. Однако позже она возобновила гастроли. Во время поездки в Москву артистка переболела коронавирусом. Однако позже она еще несколько раз прилетала на родину.

Теперь Нетребко снова находится в Вене. Там ей не дает скучать сын Тьяго. Артистка набирается сил перед новыми концертами. С наступлением весны она любит гулять по любимым улицам. Певица вообще редко сидит на одном месте. Погода в столице Австрии уже достигает +22 градуса, поэтому Анна поспешила насладиться теплом. На новом фото она позировала в широких джинсах и футболке. Повседневный наряд дополняли бархатные мюли и сумка Louis Vuitton.

Наряд сделал звезду визуально более стройной. К слову, ее редко можно увидеть в столь простом образе, так как свои аутфиты она всегда продумывает до мелочей. По всей видимости, оперная дива выбирала новые растения для своей веранды. Накануне у нее уже зацвел куст вишни, чему звезда очень обрадовалась.

«Какое счастье на моей террасе! Наша вишня расцвела! Это так красиво! Я так счастлива», — хвасталась Анна.

Поклонники, в свою очередь, восхитились тем, как певица умеет радоваться мелочам. Ее весенний наряд привел всех в восторг, хоть и был не таким элегантным, как обычно. К слову, звезда следит за трендами. Широкие джинсы в моде уже второй сезон.

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