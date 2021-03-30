С акцентом на идеальные ноги: Лобода устроила фотосессию в жакете и кружевных колготках

Светлана Лобода всегда умела привлекать внимание поклонников. Певица в свое время продала квартиру, чтобы у нее были декорации для выступления на конкурсе «Евровидение». Многие до сих пор не могут забыть, как эффектно она играла на барабанной установке и делала трюки с танцорами. Теперь бывшая участница группы «ВИА Гра» является одной из самых популярных украинских исполнительниц.

Красотой Лободы восхищаются мужчины и женщины. Певица не скрывает, что много работает, чтобы хорошо выглядеть. Даже во время отпуска она не пропускает тренировки. Порой компанию ей составляет дочка Евангелина. Артистка также любит подчеркивать свою женственность лаконичными, но дерзкими нарядами. Так как скоро Светлана даст концерт в Барвихе, то она уже начала подбирать себе костюмы.

В соцсети звезда поделилась кадрами, на которых позировала в жакете с блузкой и кружевных колготках, которые раньше называли «дольчики». Лобода дополнила образ мини-шортами с поясом и туфлями на каблуке. Она устроила фотосессию в эффектном наряде.

«Скоро концерт в Barviha Luxury Village. Будет уютно и плотненько. Подгоняю наряды», — поделилась она.

Поклонники оценили лук артистки. Многие в очередной раз поразились ее длинным ногам и осиной талии. «Бомба», — одарила ее комплиментом Лолита Милявская. «Суперстар», «Вы очень красивая, модная женщина», «Дольчики огонь!!!», «Что-то новенькое и что-то старенькое», «Дольчики чертовски хороши!» — прокомментировали пост подписчики.

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