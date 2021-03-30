62-летняя Марина Юдашкина в приталенном платье в пол отметилась за завтраком с мужем в Дубае

Валентин Юдашкин уже 33 года состоит в браке с Мариной Юдашкиной. Возлюбленная стала его главной музой и опорой. На днях супруги отправились в отпуск. Они решили набраться сил, проведя время в Арабских Эмиратах. Хоть сейчас в Дубае стоит жаркая погода, там много отдыхающих.

Зачастую Марина облачается в наряды, которые создает ее муж. Даже на отдыхе она старается выглядеть элегантно. Так, за завтраком 62-летняя бизнесвумен отметилась в шелковом приталенном платье в пол с цветочным узором. Она распустила волосы, сделала неброский макияж и распустила локоны. Рядом с ней сидел Валентин Абрамович, который заметно похудел за последние месяцы. Пара наслаждалась фруктами, соками и кофе.

Поклонники восхитились элегантностью жены кутюрье. Также многие заметили, что выглядят супруги счастливыми:

«Как радостно, видеть Валентина Абрамовича, ну и конечно же вас, Мариночка», «Вы прекрасны! Хорошего отдыха», «Марина такая красотка», «Просто богиня», «Аристократов видно сразу», «Идеальная пара», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у супругов есть дочка Галина. Она уже больше года находится в Китае. Девушка увезла с собой в Гонконг сыновей Аркадия и Анатолия. Юдашкин, как и его жена, скучает по внукам.

Смотрите также: