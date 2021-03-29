«Так любимое француженками»: Ани Лорак в бежевом пальто-халате и на каблуках предстала в Киеве

Певица уехала на гастроли, но даже после выступлений она выглядит безупречно. Ее аутфит оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева.

Ани Лорак в свое время выступала на «Евровидении» от Украины и заняла второе место. Тогда ее поддерживал Филипп Киркоров. Теперь они очень близкие друзья. Девушка восхищает короля отечественной эстрады своей красотой. Сама артистка уже давно находится в разводе и о личной жизни почти не рассказывает. Она предпочитает заниматься творчеством. В этом году певица возобновила концерты.

На днях Лорак прогулялась по Киеву, в который приехала второй раз в этом году. Тогда она продемонстрировала модный лук с дутым пуховиком канареечного цвета. А накануне артистка выступила на публике. Она вышла на сцену в сверкающем костюме припудренного цвета. А вот после яркого шоу Каролина ( настоящее имя певицы. — Прим. ред.) отправилась отдыхать. Коллеги засняли, как она покидает вагончик и садится в машину.

Девушка предстала в черных укороченных брюках и сапогах с острым носом на каблуке. Изюминкой образа стало бежевое пальто-халат, а также сумка Hermes.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Элегантный образ в минималистическом стиле. Бежевое пальто-халат не просто в моде, а это уже классический вариант. Его цвет очень гармонично сочетается с каштановым оттенком волос Ани. Беспроигрышное черно-бежевое сочетание, так любимое француженками, идеально поддерживает стиль минимализма. Классическую тему поддерживает стиль сумки, а скошенный каблук обуви добавляет модного градуса», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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