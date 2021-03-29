«Неплохое сочетание по цвету»: Дарья Пынзарь в ковбойских сапогах и голубой блузе из хлопка предстала рядом с мужем

Бывшие участники «Дома-2», супруги Дарья и Сергей Пынзарь – одна из самых крепких и стабильных пар, вышедших с проекта. Пара практически не расстается, Сергея и Дарью объединяет не только взаимное чувство и два сына, но и общий бизнес, который они ведут вместе.

«Нам очень классно, видимо, тот факт, что первые пять лет совместной жизни мы не расставались круглосуточно, «притер» нас максимально, мы просто как единый организм и везде комфортно», — поделилась Дарья Пынзарь в Instagram.

Публикацию блондинка сопроводила фото, на котором запечатлена рядом с мужем Сергеем. Дарья при этом демонстрирует весьма приятный глазу аутфит – она облачилась в наряд сдержанных тонов, который, к тому же, подчеркивает ее стройность.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей позитивно оценила образ Дарьи Пынзарь, указав на небольшой недочет в нем.

«Ковбойские сапоги и песочные джинсы в тон — неплохое сочетание и по цвету и стилистически для дневного аутфита, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Голубая блуза из хлопка подчеркивает цвет глаз Дарьи Пынзарь. Но вот жакет с закругленными полами — устаревшего фасона. Образ был бы более гармоничен, если бы Дарья надела джинсовую куртку или клетчатый жакет-рубашку актуального кроя и длины».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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