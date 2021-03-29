«Невероятная модница»: дочь Славы в велосипедках и салатовом жакете составила трендовый лук

Александра Морозова — старшая дочь певицы Славы. Девушка решила пойти по стопам мамы и занимается сольной карьерой. На днях она отказалась от псевдонима Мамина дочь и теперь пишется в Instagram под своим именем и фамилией. Саша — активный пользователь Сети, где размещает свои свежие снимки. На этот раз она позировала в ярком костюме, который модный эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Анжелика Галустян назвала максимально стильным и актуальным.

«Мы видим трендовые яркие оттенки в не менее трендовом сочетании между собой — зеленый и розовый. Костюм-велосипедик, топ и жакет — тоже актуальный. То есть перед нами невероятная модница, к безупречному образу которой не подкопаться. При составлении комплектов, особенно с такими насыщенными цветами и трендовыми вещами, важно не переборщить, потому что ошибиться очень легко. У Александры все получилось гармонично, даже прическа и макияж выдержаны в едином стиле и дополняют образ», — сказала Галустян.

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Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение — у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — два года.

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