С меховой жилеткой: Распутина поддержала тренд на кукольный розовый оттенок

Все оттенки розового в этом весенне-летнем сезоне — на пике популярности. Российские модницы взяли этот момент на вооружение и выбирают одежду в этих тонах. Среди них и Маша Распутина. Эффектная блондинка нарядилась в монохромный брючный костюм кукольно-розового цвета. В тон ему подобрала и губную помаду, а поверх костюма накинула меховую жилетку. В таком образе она запечатлелась рядом с мужем. Фанаты артистки оценили фото.

«Какая красивая пара! Самые лучшие! Классная! Просто огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в браке с бизнесменом Виктором Захаровым Маша состоит с 1999 года. Ему артистка родила дочь Машу, которой в этом году исполнится 21 год.

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