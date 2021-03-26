«На пике популярности»: Глюкоза виртуозно интегрировала тренды

Глюкоза поделилась с фанатами новым снимком. Артистка позировала в магазине, выбрав худи с модным принтом и джинсы-бойфренды. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Юлия Люгай считает, что в этом, казалось бы, расслабленном и непринужденном луке Глюкоза виртуозно интегрирует тренды сезона в свой гардероб.

«Первое, что бросается в глаза в этом образе, — это худи с принтом tie-dye. В весенне-летнем сезоне тай-дай на пике популярности, и именно в слегка потускневшем, будто выгоревшем на солнце, исполнении. К достаточно яркому верху Глюкоза выбирает стильные джинсы-бойфренды, длиной 7/8, в классическом цвете денима. Такой выбор уравновешивает активность принта худи, что позволяет ненароком не превратить модный аутфит в нечто инфантильное и комичное», — сказала Люгай.

По мнению эксперта, залогом успеха образов в стиле спорт-шик являются броские аксессуары, в том числе обувь.

«Туфли-лодочки в ярко-неоновом цвете с черно-белым орнаментом, повторяющим по цвету черно-белую надпись на фото, делают образ завершенным и гармоничным для нашего визуального восприятия», — подчеркнула Люгай.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай

— стилист-имиджмейкер. Образование: школа творческих профессий «Talentsy» (курс стилист-имиджмейкер), курс «Я fashion-блоггер» школы Карины Нигай, Stylehunter School от Лины Дембиковой, курс Fashion styling, образовательный проект «Левое полушарие Интроверта», курс «История моды: от «прекрасной эпохи» до Vetements». Опыт работы — 1,5 года.

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