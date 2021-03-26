Нейтральный образ: наряд Кожевниковой не впечатлил модного эксперта

Мария Кожевникова за свои 36 лет успела построить карьеру актрисы, политического деятеля, стать мамой троих сыновей. Блондинка успевает следить за модой и зачастую публикует в своем микроблоге фото, на которых предстает в самых разных образах. На этот раз она выбрала платье-рубашку из денима и сапоги серебристого цвета. Модный эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, что лук Марии — нейтрален в дневное время.

«Сам по себе аутфит в стиле sport-casual достаточно нейтрален в дневное время. Добавляя серебристые сапоги, Мария придает образу нотку гламура из disco 80-х. Но «тяжеловесная» люксовая сумка спорит и по стилю, и по цвету с образом», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция). В индустрии моды более пяти лет.

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