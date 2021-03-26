«Все оживает»: Лобода блеснула «бесконечными» ногами в эффектном платье

Светлана Лобода — артистка яркая и наряды любит такие же. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в ярко-красном платье в пол с эффектным разрезом до бедра.

«Апрель обещает быть очень насыщенным. Кажется, все оживает…» — написала Лобода.

Фанаты, как обычно, засыпали ее комментариями.

«Красотка! Хранительница наших сердец! У, какая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Лобода привлечет к ответственности пластического хирурга из Узбекистана. Дело в том, что врач поделился результатом своей работы в микроблоге, отметив аккаунт артистки. На кадрах видео была девушка, поразительно похожая на Светлану. Артистка пришла в ярость и пообещала взыскать с медика крупную сумму денег.

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