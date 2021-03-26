Бородина вслед за Лопыревой поддержала тренд на «гусиную лапку»

В последнее время Стамбул стал местом притяжения многих российских звезд. В марте там успели побывать Ани Лорак, Анна Семенович, а теперь туда улетели Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров.

В своем Instagram Ксения поделилась снимками с прогулки по исторической части города. Телеведущая позировала в куртке с принтом «гусиная лапка». Рисунок стал невероятно популярным в этом сезоне среди российских модниц. Буквально накануне платье с таким принтом выбрала модель Виктория Лопырева. Хотя модные эксперты утверждают, что пик популярности «ломаной клетки» пришелся на прошлый сезон.

«Обожаю Стамбул! Планы — гулять, есть много вкусностей и наслаждаться видами», — написала Бородина.

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