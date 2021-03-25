«Посоветуйте»: Клава Кока блеснула «бесконечными» ногами в дерзком мини

Как артистка Клава Кока заявила о себе совсем недавно. Еще несколько лет назад девушка не смогла впечатлить жюри одного из музыкальных шоу, а теперь собирает стадионы. Песни, которые становятся хитами, эффектная блондинка выдает буквально одну за другой. Как и подобает любой артистке, наряды она подбирает с особым трепетом. На этот раз девушка выбрала леопардовую короткую шубку и мини-юбку. И без того дерзкий образ дополнила лаковыми ботфортами на шпильке. Фотосессию в таком аутфите она устроила у автомобиля.

«Хочу купить себе тачку. Посоветуйте, как мне подойдет», — написала Клава в своем Instagram.

Напомним, летом этого года Клава отметит свое 25-летие. Контракт с Black Star девушка подписала в 2015 году, после победы в кастинг-шоу «Молодая кровь».

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