«Перед нами женщина-профессионал»: имидж-стилиста впечатлил наряд Собчак

Очередное появление Ксении Собчак на публике впечатлило модного эксперта портала Teleprogramma.pro, имидж-стилиста Елену Бестави. В своем Instagram телеведущая разместила снимки с одной из встреч, на которую пришла в образе, собранном из трендовых вещей.

«Если говорить о цвете, то один из актуальных базовых оттенков этого года – «сливочный крем». Попадание в модные оттенки просто стопроцентное. Если говорить в целом, то юбки плиссе очень актуальны. Трикотажный жакет с имитацией фактуры вельвета — это просто писк в этом сезоне. Этот образ говорит о том, что перед нами женщина-профессионал, четко идущая к своим целям. Светлые оттенки означают то, что она женщина, которая знает себе цену. А грубые ботинки — это умение устойчиво стоять на земле и твердым шагом идти к своим целям. Супер!» — сказала Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — имидж-стилист. Закончила курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр». Сотрудничество с Астраханским филиалом ВАГС в части проведения мастер-класса по деловому стилю для курсов повышения квалификации. Выступление на заседании Волгоградского HR-клуба Южно-Российского клуба HR-менеджеров на тему «Имидж и стиль: штрихи к портрету успешного HR- менеджера». Серия мастер-классов для фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» (2016–2018). Проведение презентаций и тренингов в г. Элисте и в г. Астрахани. Мастер-классы по дресс-коду в вузах и колледжах Волгограда.

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