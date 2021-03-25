«Он создает неопрятный вид»: стилист назвала ошибку в образе Ксении Новиковой

Экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова — активный пользователь соцсети Instagram. Артистка делится с фанатами самыми разными моментами своей жизни. На этот раз она опубликовала фото, на котором запечатлелась во время прогулки. Ксения выбрала пальто с необычным принтом и джинсы. Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Анастасия Стар оценила образ певицы на три из пяти баллов.

«Что мне нравится: пальто правильной длины с необычным принтом в лимонную клетку, укороченные джинсы однородного цвета, серая сумка через плечо. Не нравится то, что обувь выбивается из общего образа по настроению и цвету. Я бы заменила ее на серые высокие ботинки со шнуровкой, чтобы поддержать сумку. Также я бы убрала или перевязала платок. На фото он создает неопрятный вид всему комплекту, крупные серьги лежат прямо на поверхности платка. Аккуратно расправим и заправим его внутрь, более теплый вариант — повязать платок на голову», — сказала Стар.

больше по теме Ксения Новикова показала архивные снимки ныне покойной Жанны Фриске Вместе певицы выступали в группе «Блестящие».

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель – 2. ДНК стилей». Опыт работы — 2 года.

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