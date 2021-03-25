Дерзкий образ: Алена Водонаева в леопардовом платье в пол и косухе с бахромой пришла на премьеру

В Москве состоялся показ боевика «Годзилла против Конга» с Александром Скарсгардом. На красной дорожке отметились многие знаменитости, включая Карину Мишулину и Викторию Дайнеко.

В Москву с приходом весны вернулась и насыщенная светская жизнь. Если год назад не только простые люди, но и звезды столкнулись с пандемией и самоизоляцией, то теперь все стараются наслаждаться простыми радостями. К примеру, ходят в кино. В столице 24 марта состоялась премьера фантастического боевика «Годзилла против Конга» с Александром Скарсгардом. Увидеть битву двух знаменитых мифических существ пришла Алена Водонаева.

Бывшая частница «Дома-2» знаменита своим острым языком и своеобразным чувством стиля. Она старается выглядеть максимально женственно и следит за трендами. На этот раз Алена облачилась в шифоновое платье в пол с разрезом и леопардовым принтом. Наряд дополнили ботфорты, модная косуху с бахромой на рукавах и клатч. Девушка собрала волосы в пучок и сделала макияж с акцентом на губы.

Поклонники восхитились дерзким луком Водонаевой. Многие отметили: животные принты, которые актуальны в этом сезоне, ей очень идут. К слову, в этот вечер еще одна селебрити выбрала леопардовую расцветку. Карина Мишулина, дочка Спартака Мишулина, тоже пришла в платье с черными пятнышками, но выбрала фасон, полностью открывающий ноги. Актриса похвасталась своей стройностью. А также у наряда был акцент на талии в виде черной полоски, заменившей пояс.

Звезды остались в восторге от фильма. Виктория Дайнеко призналась, что даже не подозревала, что у нее останутся такие впечатления. Водонаева шла на премьеру в надежде, что пощекочет себе нервы. Она оказалась поклонницей Конга и Годзиллы.

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