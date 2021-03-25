Эффектная блондинка: Лопырева поддержала тренд на принт «гусиная лапка»

Принт «гусиная лапка» не выходит из трендовых на протяжении нескольких сезонов. Особенно популярным он был в прошлом модном сезоне. Но и этой весной самые популярные модницы страны выбирают наряды с ломаной клеткой. В их числе оказалась и Виктория Лопырева. В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в платье с рукавами-фонариками.

«Вы всегда шикарная! Красиво! Классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в последнее время Виктория с двухлетним сыном живет в Дубае. Ее муж, бизнесмен, а с недавнего времени и чиновник, Игорь Булатов теперь работает в Республике Коми. Блондинка также недавно получила новую должность. Она будет работать в Ассоциации менеджеров России.

Смотрите также: