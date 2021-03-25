«Уже нельзя игнорировать»: Нюша нарядила двухлетнюю дочку в джинсы скинни и рубашку Burberry

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, с юных лет тянулась к музыке и уже к совершеннолетию стала суперзвездой. Девушка выпускает один хит за другим. И это не удивительно, так как ее папа — Владимир Шурочкин, бывший участник музыкального коллектива «Ласковый май». За последние годы певица стала женой и мамой. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым и воспитывает дочку, которой дала необычное имя — Симба.

Несмотря на свою занятость, Нюша всегда посвящает время наследнице. Она берет ее в путешествия. Певица также прививает ей чувство стиля. Она наряжает девочку в платья и порой даже одевается с ней в одном стиле.

Так, 25 марта артистка поделилась кадрами, сделанными в ресторане, расположенном в высотном здании. Нюша облачилась в джинсы и облегающее боди телесного цвета с рисунком. Ее двухлетняя дочка тоже была в джинсах скинни, а также в рубашке Burberry в кремовой расцветке в клетку. Девочка играла с едой и кривлялась.

«Ребята, сделайте уже кто-то стикеры Симбы в Telegram. Так как этот набор эмоций уже нельзя игнорировать!» — заявила звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что мама и дочка выглядят стильно. Фанаты считают, что Симба растет копией родительницы:

«Какая красота», «Симбуля чудо», «Такие крутые», «Маленькая стиляга», «Так круто выглядит малышка Симба», «Мама и дочка — одно целое», «Хорошенькие», «Одевается подстать мамке».

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