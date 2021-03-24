«Птицы поют и проталинки»: 42-летняя Пегова в куртке-дутике вышла на прогулку в простом трико

Ирина Пегова наслаждается ранней весной за городом. Об этом можно судить по ее посту в Instagram. Актриса поделилась с подписчиками в микроблоге свежим снимком, отправившись на прогулку в парк, где пока еще лежит снег. Оделась Пегова тоже по погоде, она примерила куртку-дутик, простое трико с ботинками, а изюминкой образа стала малиновая шапочка.

Ранее на Масленой неделе экс-возлюбленная Дмитрия Орлова успела побывать в родной Выксе. Актриса часто бывает в Нижегородской области. Тут у нее много родственников, а у мамы — Веры Александровны — есть свой дом с участком, где летом они в теплицах выращивают огурцы и помидоры.

«Хорошо! Мороз и солнце!! И весна, и проталинки, и птицы поют, и уезжать отсюда не хочется! Сам факт о существовании совсем рядом с Москвой такого места, куда можно запереться, можно вырваться хоть на день, хоть на три, как я, хоть на диетическое питание, хочешь, как в санатории на трехразовое полноценное и безумно вкусное», — отметила актриса, делясь впечатлениями о своей поездке.

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