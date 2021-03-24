РазГРОМный обзор: кто из звезд злоупотребляет фотошопом
Видео
«Жизнь других» в Колумбии: зарплаты, налоги, стоимость образования
Жанна Бадоева
Звездный гость

Как десять лет назад: Кейт Миддлтон в белом платье побывала в церкви Вестминстера

Именно там, в Вестминстерском аббатстве, прошла свадебная церемония герцогов Кембриджских в 2011 году.

Как десять лет назад: Кейт Миддлтон в белом платье побывала в церкви Вестминстера
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали супругами в 2011 году. Свадебная церемония проходила в Вестминстерском аббатстве, на территории которого в эти дни развернули центр вакцинации. Накануне герцоги Кембриджские с рабочим визитом посетили медицинский участок, а заодно и сами предались свадебным воспоминаниям.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Для этого выхода в свет Кейт выбрала белое платье-пальто Catherine Walker. Дополняли образ замшевые туфли Jimmy Choo и клатч Metier. Из аксессуаров Миддлтон предпочла серьги из жемчуга Kiki McDonough.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Добавим, что во время визита в церковь, герцоги успели поговорить с медперсоналом и теми, кто пришел получить вакцину. К слову, на сегодняшний день в Великобритании жертвами коронавируса стали более 125 тысяч человек.

Смотрите также:

Тэги

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостимода и стиль