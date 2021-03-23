«Мой любимый цвет»: Лена Темникова поддержала тренд на монохромный стиль

Исполнительница Лена Темникова запечатлелась в наряде стиля монохром. Таким образом артистка рассказала о самом приятном для нее цвете.

Отметим, Темникова просто обожает цвет топаза. Певица призналась, что была приятно удивлена. Елена поинтересовалась, что значит ее любовь к голубому. Оказалось, характеристика ценителей небесного оттенка очень подходит под описание самой исполнительницы.

«Голубой — мой любимый цвет. Задумалась сегодня, что это может значить. Гугл подсказал. Оказывается, люди, которые любят голубой цвет, обычно очень впечатлительны. Способны на сильные чувства, искренние и творческие. Хорошее описание, мне льстит», — призналась знаменитость.

Бывшая солистка группы Serebro опубликовала свой новый образ любимого цвета. Примечательно, что аутфит Темниковой состоял только из голубых вещей. Рубашка свободного кроя, свитер крупной вязки, брюки из денима и даже сумка-багет — все было цвета спокойных вод океана.

Поклонникам певицы понравился модный выбор Елены. Они оставили положительные комментарии под фото:

«Тебе идет этот цвет», «Он тебе очень к лицу!», «Очень идет, под глаза тем более», «Прекрасная», «Нереальная», «Невероятная».

Напомним, ранее в нарядах монохромного стиля появлялись певица Полина Гагарина и телеведущая Ксения Собчак.

больше по теме В одном цвете: Полина Гагарина поддержала тренд на монохромный образ Артистка отдала предпочтение светлым оттенкам в своем свежем аутфите.

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