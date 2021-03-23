«Одни из самых модных»: стилист похвалила брендовые элементы нового образа Виктории Коротковой

Участница шестого сезона шоу «Холостяк» — Виктория Короткова — опубликовала в Stories личного аккаунта фото свежего модного лука. Знаменитость выбрала для выхода в свет наряд в черно-белых оттенках.

Виктория использовала аксессуары в тон куртке-бомберу Yves Saint Laurent и брюкам с разрезами. А для контраста надела белые футболку и кроссовки. Стилист портала Teleprogramma.pro Наталья Сулейкина осталась довольна модным выбором Коротковой.

«Виктория составила стильный образ. Она выбрала брюки прямого кроя с разрезами у щиколоток — одни из самых модных брюк этого сезона. Универсальная модель, отлично моделирует фигуру: прямые линии визуально стройнят ноги, а вертикальный разрез удлиняет силуэт», — отметила имиджмейкер.

Также Наталья добавила, что данный стиль можно отнести к street style. А брендовые очки Коротковой с заостренными уголками стилист назвала очень актуальными в этом сезоне.

«Я считаю, что все вещи между собой хорошо сочетаются. Они актуальные и подходят Виктории», — резюмировала Сулейкина.

Справка Teleprogramma.pro:

Наталья Сулейкина — стилист-имиджмейкер. Окончила школу модных профессий, художественную школу. Прошла курс «Бьюти-фабрика», а также множество специализированных курсов по стилю и имиджу. В профессии около 10 лет.

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