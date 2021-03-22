«Это очень странный выбор»: стилист предложила Виктории Дайнеко снять бежевые лодочки

В одной из последних публикаций личного профиля певица Виктория Дайнеко разместила свежее фото фэшн-образа для программы «Модный приговор». Знаменитость отдала предпочтение оверсайзному пиджаку с шортами-велосипедками и туфлям на шпильках.

Исполнительница сделала снимок в перерыве между съемками. Виктория продемонстрировала новый аутфит, который дополнила тонкой золотой цепочкой. Волосы Дайнеко распустила, отдав предпочтение эффекту мокрых локонов. Стилист портала Teleprogramma.pro Анжелика Галустян положительно оценила лук певицы, за исключением одного момента.

«Виктория Дайнеко выбрала вполне актуальный образ: топ, велосипедки, трендовый жакет. Все бы ничего, и претензий бы не было, если бы не туфли. Бежевые лодочки сливаются с ногами певицы, складывается впечатление, что Дайнеко модная, красиво одетая и босая. Это очень странный выбор, потому что к данному луку больше подошла бы акцентная обувь. Даже черные лодочки смотрели бы лучше, а красные или другие яркие по оттенку туфли вписались бы вообще потрясающе», — прокомментировала эксперт.

Напомним, недавно Виктория Дайнеко рассказала, с чем сочетает корсеты.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Специализируется на работе с клиентами и стилизации фэшн-съемок. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, прошла повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — два года.

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