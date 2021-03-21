В белом платье: Валерия на съемках шоу поддержала тренд на перья-фэнтези

Мини-платье певица выбрала для появления в очередном выпуске шоу «Маска» на НТВ.

Валерия входит в состав членов жюри шоу «Маска» на НТВ. Для съемок очередного выпуска певица выбрала белое мини-платье свободного кроя с перьями-фэнтези на рукавах. Такой декор на пике популярности среди звезд. Особым спросом он пользовался в прошлом сезоне, но и в этом селебрити выбирают наряды с этим ярким украшением. Снимками артистка поделилась в своем Instagram.

«У-у-у! Образ шикарный! Валерия, Вы крутая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что певица с мужем музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным успела отдохнуть в Дубае. Компанию им составили и младший сын Арсений Шульгин с женой Лианой и двухмесячной дочкой Селин.

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