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«Дама с собачкой»: Стриженова прогулялась в модном пальто с поясом

Накануне телеведущая отметила свое 53-летие.

«Дама с собачкой»: Стриженова прогулялась в модном пальто с поясом
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae

Екатерина Стриженова отметила свое 53-летие 20 марта. Телеведущую поздравили коллеги, друзья, родные. Напомним, что она замужем за Александром Стриженовым более 30 лет. Супруги воспитали двух дочек и уже успели стать дедушкой и бабушкой. Старшая дочь Анастасия подарила им внука Петю.

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова. Скриншот: instagram.com/strizhenovae

В своем Instagram Стриженова поделилась кадрами, на которых запечатлелась на прогулке в новом эффектном пальто цвета индиго. Как выяснилось, наряд ей на день рождения подарила сестра Виктория Андреянова. Она старше Екатерины на пять лет и является успешным дизайнером.

«Дама с собачкой. Источник вдохновения – подарок сестры», — написала Стриженова.

Фанаты оценили публикацию телеведущей.

«Супер! Звезда! Классно, с днем рождения!» — писали пользователи Сети.

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