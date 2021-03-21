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И даже волосы: Пынзарь вслед за Asti отдала предпочтение розовому цвету

Блондинка покрасила пряди волос.

И даже волосы: Пынзарь вслед за Asti отдала предпочтение розовому цвету
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86

В январе Дарья Пынзарь отметила свое 35-летие. День рождения совпал с поездкой всей семьи в США. Экс-участница «Дома-2» планировала ее с прошлого года. С мужем и детьми она побывала в Нью-Йорке, а затем в Майами.

В своем Instagram Дарья поделилась свежим снимком, на котором показала результат своего преображения. Блондинка решила покрасить пряди волос в розовый цвет. Наряд выбрала такого же оттенка. Ранее в розовом кроп-топе появилась певица Asti. Популярные девушки поддерживают тренд на этот цвет, ведь он сейчас он один из самых популярных. Модные эксперты говорят, что в весенне-летний сезон можно смело выбирать аутфиты такого оттенка.

Экс-участница "Дома-2" Дарья Пынзарь
Дарья Пынзарь перекрасила белокурые локоны в розовый. Фото: Instagram.com/darya_pinzar86

«Барби! Какая же красивая! Вам очень идет!» — писали пользователи Сети.

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