Актуальный цвет: Asti поддержала тренд на розовый, облачившись в кроп-топ

Все оттенки этого цвета будут на пике популярности в весенне-летнем сезоне.

Модные эксперты утверждают, что розовый и все его оттенки – от бледного до фуксии будут на пике популярности в этом весенне-летнем сезоне. Многие звезды уже пополнили свой гардероб вещами этих цветов. В их числе оказалась и Анна Дзюба, более известная под псевдонимом Asti. В своем Instagram она поделилась снимками, на которых позировала в ярко-розовом кроп-топе с длинными рукавами.

«Боже, какая ты красотка! Такая красивая! Огонь!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Актуально: Asti вслед за Пугачевой подчеркнула талию широким ремнем Артистка надела этот модный аксессуар поверх кожаного пиджака.

Напомним, что в конце прошлого года Анна вышла замуж. Избранником артистки стал молодой человек по имени Станислав. После свадьбы молодожены провели медовый месяц на Мальдивах.

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