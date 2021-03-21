Актуальный цвет: Asti поддержала тренд на розовый, облачившись в кроп-топ

Модные эксперты утверждают, что розовый и все его оттенки – от бледного до фуксии будут на пике популярности в этом весенне-летнем сезоне. Многие звезды уже пополнили свой гардероб вещами этих цветов. В их числе оказалась и Анна Дзюба, более известная под псевдонимом Asti. В своем Instagram она поделилась снимками, на которых позировала в ярко-розовом кроп-топе с длинными рукавами.
«Боже, какая ты красотка! Такая красивая! Огонь!» — писали пользователи Сети.
Напомним, что в конце прошлого года Анна вышла замуж. Избранником артистки стал молодой человек по имени Станислав. После свадьбы молодожены провели медовый месяц на Мальдивах.